Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный выступят на мемориале Дениса Тена в Казахстане

Олимпийский призёр, заслуженный тренер России Александр Жулин сообщил, что фигуристы Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный, выступающие в танцах на льду, примут участие в турнире серии «Челленджер» «Мемориал Дениса Тена» в Казахстане.

«Мы планируем, что Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный после турнира в Словакии выступят на соревнованиях в Казахстане», — приводит слова Жулина «РИА Новости Спорт».

Ранее стало известно, что Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный заявлены на турнир серии «Челленджер» в Словакии. Соревнования пройдут с 24 по 27 сентября. Мемориал Дениса Тена состоится в Алма-Ате с 8 по 10 октября. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.