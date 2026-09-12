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«Хорошо, что это мало кто видел». Вайцеховская — о прокате КП Бойковой/Козловского в США

«Хорошо, что это мало кто видел». Вайцеховская — о прокате КП Бойковой/Козловского в США
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Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская высказалась о выступлении российских фигуристов Александры Бойковой и Дмитрия Козловского на турнире серии «Челленджер» в Норвуде, США.

Фигурное катание. John Nicks Pairs International. Норвуд, США
Спортивные пары. Короткая программа
12 сентября 2026, суббота. 00:20 МСК
Окончено

Ранее спортивная пара выиграла короткую программу, набрав 70,39 балла. Однако в прокате были допущены ошибки на выбросе и в дорожке шагов.

«Турнир Джона Никса в Норвуде, в котором участвуют Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, — как иллюстрация самого страшного для фигуристов проклятия: «Чтоб тебе всю жизнь кататься при пустых трибунах!» С другой стороны, хорошо, что это мало кто видел. Не самая удачная по постановке программа (я бы сказала, что постановщику удалось отлично подчеркнуть все недостатки, какие только можно было отыскать в катании ребят) с не самым удачным её исполнением.

Но даже при этом и дополнительной скидке на акклиматизацию проигрывать технику армянской и американской парам было совсем необязательно», – написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

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Видео: короткая программа Бойковой/Козловского на John Nicks Pairs International