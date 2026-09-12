Васильев — о нарушениях ПДД Загитовой: любые достижения не дают права быть выше над всеми

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о штрафах олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой за нарушения ПДД. Ранее в СМИ появилась информация, что Загитова в 2026 году получила штрафы за 124 нарушения ПДД на общую сумму 205 тысяч рублей.

«Очень странным выглядит такое огромное количество нарушений правил Алиной Загитовой. Мы все порой нарушаем, либо по срочной необходимости, либо случайно, превысив допустимую скорость, например, на один километр. Думаю, что вряд ли можно найти кристально чистых водителей, учитывая специфику всех правил ПДД. Но в её случае ведь это имеет уже систематический характер, граничащий с наплевательским отношением почти ко всем правилам, что совсем нехорошо. Тем более для такой медийной личности, как Алина, на которую равняется молодёжь. И если в прессе появляется такая информация, то это не самый лучший пример для подражания.

Любые достижения любого человека не дают ему права быть выше над всеми остальными. Наоборот, это обременяет тебя быть более внимательным и требовательным к себе. И быть даже строже к себе, чем это позволяют все остальные. Но почему никто из окружения Загитовой не говорит ей об этих вещах? Алина, конечно, молодая девушка и находится в том возрасте, когда её ещё нужно учить жизни. Я думаю, что взрослые, которым небезразлична её судьба, просто обязаны, независимо от того, как она это воспринимает, принимать участие в её воспитании. Несмотря на знакомый всем юношеский максимализм, которой порой перехлёстывает, когда ты считаешь, что всё знаешь лучше всех. Мы все через это проходили», — приводит слова Васильева «РИА Новости Спорт».