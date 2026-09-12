15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Планы в общих чертах намечены». Александра Трусова высказалась о будущих выступлениях

«Планы в общих чертах намечены». Александра Трусова высказалась о будущих выступлениях
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) рассказала о будущих планах.

«Планы на будущее в общих чертах намечены, график тренировок выстроен, работаю в привычном режиме. Следующий чек-пойнт сезона – контрольные прокаты, а дальше… А дальше я стараюсь не загадывать», – написала Игнатова в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее Александра заняла второе место на турнире серии «Челленджер» Kinoshita Cup в Токио, Япония. Эти соревнования стали для фигуристки первыми после четырёхлетнего перерыва и рождения ребёнка. В произвольной программе Игнатова чисто исполнила элемент ультра-си четверной лутц.

Материалы по теме
Трусова выдала шикарный прокат: четверной, слёзы Тутберидзе! Но в итоге пока вторая
Трусова выдала шикарный прокат: четверной, слёзы Тутберидзе! Но в итоге пока вторая