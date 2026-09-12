«Планы в общих чертах намечены». Александра Трусова высказалась о будущих выступлениях

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) рассказала о будущих планах.

«Планы на будущее в общих чертах намечены, график тренировок выстроен, работаю в привычном режиме. Следующий чек-пойнт сезона – контрольные прокаты, а дальше… А дальше я стараюсь не загадывать», – написала Игнатова в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее Александра заняла второе место на турнире серии «Челленджер» Kinoshita Cup в Токио, Япония. Эти соревнования стали для фигуристки первыми после четырёхлетнего перерыва и рождения ребёнка. В произвольной программе Игнатова чисто исполнила элемент ультра-си четверной лутц.