«Душа в душу с любимым Женей!» Рудковская и Плющенко празднуют 17 лет со дня свадьбы

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и продюсер ледовых шоу Яна Рудковская отмечают годовщину свадьбы. Они поженились ровно 17 лет назад.

Фото: Из личного архива Рудковской

Фото: Из личного архива Рудковской

Фото: Из личного архива Рудковской

«17 лет со дня свадьбы — Розовая свадьба! Душа в душу с любимым Женей! Мы были первыми, кто провёл нашу церемонию бракосочетания в Барвихе. А расписывала нас сама Тина Канделаки. Репортаж со свадьбы вышел эксклюзивно в 14 странах мира. Какие были времена… Это был далёкий 2009 год. 12 сентября 2009 года», – написала Рудковская в своём телеграм-канале.

На архивных фотографиях со свадьбы можно заметить Сергея Лазарева, Дмитрия Билана, Николая Баскова, Тину Канделаки, Светлану Хоркину, Оксану Фёдорову и других.