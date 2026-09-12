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Василиса Кагановская и Максим Некрасов отмечают третью годовщину существования их дуэта

Василиса Кагановская и Максим Некрасов отмечают третью годовщину существования их дуэта
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Российские фигуристы, выступающие в танцах на льду, Василиса Кагановская и Максим Некрасов отмечают три года существования их дуэта.

Фото: Из личного архива Кагановской

Фото: Из личного архива Кагановской

Фото: Из личного архива Кагановской

«3 года», – написала Кагановская в своём телеграм-канале, добавив эмодзи красного сердца и знака бесконечности.

Напомним, ранее спортсмены стали серебряными призёрами турнира серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup, набрав 184,81 балла по сумме двух программ. Также Василиса Кагановская и Максим Некрасов являются победителями финала Гран-при России 2025 года, серебряными призёрами чемпионата России — 2026. Дуэт тренируется под руководством тренерских штабов Анжелики Крыловой и Алексея Горшкова.

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