Бойкова и Козловский выиграли «челленджер» John Nicks Pairs International в Норвуде

Российские фигуристы, выступающие в парном катании, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли турнир серии «Челленджер» John Nicks Pairs International в Норвуде, США. В сумме за две программы спортсмены набрали 198,66 балла.
Второе место заняли американцы Одри Шин и Спенсер Акира Хоу (183,81). Тройку призёров замкнули ещё одни представители США Кейти Макбит и Балаж Надь с результатом 180,95 балла.
Экс-россияне, а ныне представители Армении Карина Акопова и Никита Рахманин стали четвёртыми (176,51).
Фигурное катание. «Челленджер» John Nicks Pairs International. Норвуд, США, спортивные пары
1. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (Россия) — 198,66.
2. Одри Шин и Спенсер Акира Хоу (США) — 183,81.
3. Кейти Макбит и Балаж Надь (США) — 180,95.
4. Карина Акопова и Никита Рахманин (Армения) — 176,51.