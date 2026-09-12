15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Бойкова и Козловский выиграли «челленджер» John Nicks Pairs International в Норвуде

Бойкова и Козловский выиграли «челленджер» John Nicks Pairs International в Норвуде
Комментарии

Российские фигуристы, выступающие в парном катании, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли турнир серии «Челленджер» John Nicks Pairs International в Норвуде, США. В сумме за две программы спортсмены набрали 198,66 балла.

Фигурное катание. John Nicks Pairs International. Норвуд, США
Спортивные пары. Произвольная программа
12 сентября 2026, суббота. 21:40 МСК
Окончено

Второе место заняли американцы Одри Шин и Спенсер Акира Хоу (183,81). Тройку призёров замкнули ещё одни представители США Кейти Макбит и Балаж Надь с результатом 180,95 балла.

Экс-россияне, а ныне представители Армении Карина Акопова и Никита Рахманин стали четвёртыми (176,51).

Фигурное катание. «Челленджер» John Nicks Pairs International. Норвуд, США, спортивные пары

1. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (Россия) — 198,66.
2. Одри Шин и Спенсер Акира Хоу (США) — 183,81.
3. Кейти Макбит и Балаж Надь (США) — 180,95.
4. Карина Акопова и Никита Рахманин (Армения) — 176,51.

Материалы по теме
Видео: короткая программа Бойковой/Козловского на John Nicks Pairs International