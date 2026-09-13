Организаторы «челленджера» в США не включили гимн AIN в честь Бойковой и Козловского

На церемонии награждения турнира серии «Челленджер» John Nicks Pairs International в Норвуде, США, организаторы не включили гимн AIN в честь победы россиян Александры Бойковой и Дмитрия Козловского. Спортсмены некоторое время стояли на пьедестале в тишине, а позже заиграла музыка из произвольной программы дуэта.

Александра и Дмитрий выиграли турнир, набрав за две программы 198,66 балла. Для них эта победа стала второй за две недели на турнирах серии «Челленджер». Ранее они стали чемпионами Kinoshita Group Cup в Токио, Япония.

Бойкова и Козловский набрали технический минимум и стали первыми в списке запасных на этапы Гран-при ISU. После снятия с этапа в Финляндии одной пары участников Александра и Дмитрий получили приглашение принять участие в соревнованиях.