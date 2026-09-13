Козловский: вы очень счастливые люди, стали свидетелями нашей «шедевральной» дорожки

Чемпионы Европы, трёхкратные чемпионы России фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, высказались о недочётах в прокате короткой программы на турнире John Nicks Pairs International в Норвуде, США. В сумме за две программы спортсмены набрали 198,66 балла и выиграли турнир.

Бойкова: Короткая программа опять прошла в суете для нас. Но нам кажется, что в первую очередь это из-за того, что она ещё не накатана до конца. И если на тренировках у нас получается выполнить все элементы и убрать суету, то, когда мы начинаем нервничать и выходить на соревнованиях, эта суета проявляется с большей силой. И в каких-то моментах мы начинаем опаздывать. Так как программа не прикатана, мы ещё не совсем понимаем, где можем выкинуть какое-то движение, чтобы успеть точно в музыку и не получить дедакшен. Были некоторые проблемы, но первые три элемента – мы довольны.

Козловский: Программа сложная, есть некоторые улучшения в сравнении с турниром в Токио, есть определённые ухудшения. Вы очень счастливые люди, что стали свидетелями такой «шедевральной» дорожки в нашем исполнении.

Бойкова: Шедевральной — это в кавычках.

Козловский: Это уникальный опыт как для нас, так и для зрителей, полагаю. Почему так получилось: накатывали программу на тренировках в Москве и с таким не сталкивались, мы очень сильно начали опаздывать по музыке. На секунд, мне кажется, пять.

Бойкова: Почему – непонятно.

Козловский: И плюс, мне кажется, ещё в сравнении с Токио мы решили немного поменять дорожку, заменить некоторые шаги. И в моменте, когда мы делаем выход с совместного вращения, которое достаточно долгое, я ставлю Сашу и понимаю, что нужно это как-то навёрстывать. И говорю сразу – это была моя ошибка, потому что мы не имели чёткого плана действий. Я пошёл делать одни шаги, Саша пошла делать другие шаги.

Бойкова: Кто как понял.

Козловский: Потом я просто наехал на Сашу, мы столкнулись. Конечно, дорожка…

Бойкова: Это лучше забывать, никогда не видеть и забыть.

Козловский: Как нам сказали здесь, в Америке, дорожка was something special. Но как минимум развлекл