«Убирают лучших». Ротенберг — об отзыве нейтральных статусов у российских фигуристов

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг во время открытия школы фигурного катания «Красная машина» высказался о лишении некоторых российских фигуристов нейтрального статуса.

«Я считаю, что наших убирают, потому что они лучше. Другие боятся конкуренции. Убирают самых лучших, которые стали бы чемпионами на Олимпиаде, чемпионатах мира, Гран-при. Это некоторое признание. Я знаю, что ребята много тренируются, я сам это вижу. На нашем объекте тренируются фигуристы группы Александра Жулина. Надо это преодолеть. Причины находят искусственно, чтобы наши не участвовали. Потому что они победят», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич