Ротенберг отметил, что школа «Красная машина» не планирует переманивать фигуристов

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг во время открытия школы фигурного катания «Красная машина» заявил, что школа не будет переманивать фигуристов из других штабов. Открытие школы фигурного катания на базе детско-юношеской академии «Красная машина» проходит в воскресенье в Москве.

«У нас сильный тренерский состав, скоро мы всё озвучим. У нас сильные девочки. Цели кого-то переманивать у нас нет, наша задача — развивать своих воспитанников, показать уровень на соревнованиях. Мы официально получим лицензию — и дальше увидим уровень наших воспитанников», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.