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Ротенберг рассказал об участии Загитовой в работе академии «Красная машина»

Ротенберг рассказал об участии Загитовой в работе академии «Красная машина»
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Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг рассказал об участии олимпийской чемпионки Алины Загитовой в работе академии «Красная машина». Открытие школы фигурного катания на базе детско-юношеской академии «Красная машина» проходит в воскресенье в Москве.

«Алина [Загитова] участвует в нашем проекте с самого начала. Мы общались и с другими, мы со многими на связи. Есть определённые моменты, суды, которые где-то мешают полноценному сотрудничеству. Имею в виду наших девочек, которые хотят выступать. Они сейчас переживают. Мы сегодня не увидели всех, кого хотели увидеть на открытии, но скоро увидим», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

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