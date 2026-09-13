Ротенберг рассказал об участии Загитовой в работе академии «Красная машина»

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг рассказал об участии олимпийской чемпионки Алины Загитовой в работе академии «Красная машина». Открытие школы фигурного катания на базе детско-юношеской академии «Красная машина» проходит в воскресенье в Москве.

«Алина [Загитова] участвует в нашем проекте с самого начала. Мы общались и с другими, мы со многими на связи. Есть определённые моменты, суды, которые где-то мешают полноценному сотрудничеству. Имею в виду наших девочек, которые хотят выступать. Они сейчас переживают. Мы сегодня не увидели всех, кого хотели увидеть на открытии, но скоро увидим», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.