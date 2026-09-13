Михаил Шайдоров отреагировал на победу Елены Рыбакиной на US Open — 2026

Олимпийский чемпион (2026) казахстанский фигурист Михаил Шайдоров отреагировал на победу второй ракетки мира, его соотечественницы Елены Рыбакиной на US Open — 2026. В финале турнира Рыбакина одолела нынешнюю первую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко со счётом 6:4, 5:7, 6:2.

«Вновь сотворена история! Поздравляю с победой! Вперёд, Елена», — написал Шайдоров на своей странице в социальной сети, сделав репост фотографии Рыбакиной с трофеем.

Рыбакина станет первой ракеткой мира после обновления рейтинга. Победа в финале Открытого чемпион