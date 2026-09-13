Михаил Шайдоров отреагировал на победу Елены Рыбакиной на US Open — 2026
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Олимпийский чемпион (2026) казахстанский фигурист Михаил Шайдоров отреагировал на победу второй ракетки мира, его соотечественницы Елены Рыбакиной на US Open — 2026. В финале турнира Рыбакина одолела нынешнюю первую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко со счётом 6:4, 5:7, 6:2.
US Open (ж). Финал
12 сентября 2026, суббота. 23:15 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|7
|2
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|5
|6
2
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
«Вновь сотворена история! Поздравляю с победой! Вперёд, Елена», — написал Шайдоров на своей странице в социальной сети, сделав репост фотографии Рыбакиной с трофеем.
Рыбакина станет первой ракеткой мира после обновления рейтинга. Победа в финале Открытого чемпион