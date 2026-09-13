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Михаил Шайдоров отреагировал на победу Елены Рыбакиной на US Open — 2026

Михаил Шайдоров отреагировал на победу Елены Рыбакиной на US Open — 2026
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Олимпийский чемпион (2026) казахстанский фигурист Михаил Шайдоров отреагировал на победу второй ракетки мира, его соотечественницы Елены Рыбакиной на US Open — 2026. В финале турнира Рыбакина одолела нынешнюю первую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко со счётом 6:4, 5:7, 6:2.

US Open (ж). Финал
12 сентября 2026, суббота. 23:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 2
6 		5 6
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Вновь сотворена история! Поздравляю с победой! Вперёд, Елена», — написал Шайдоров на своей странице в социальной сети, сделав репост фотографии Рыбакиной с трофеем.

Рыбакина станет первой ракеткой мира после обновления рейтинга. Победа в финале Открытого чемпион