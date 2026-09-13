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Илья Авербух допустил участие Артёма Дзюбы в шоу «Ледниковый период»

Илья Авербух допустил участие Артёма Дзюбы в шоу «Ледниковый период»
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года по фигурному катанию и хореограф Илья Авербух назвал возможным участие российского футболиста Артёма Дзюбы в шоу «Ледниковый период».

— Пока нет информации по поводу нового сезона «Ледникового периода». Как только будут обновления — сразу сообщу.

— Есть желание пригласить Артёма Дзюбу поучаствовать в проекте?
— Как помните, у нас уже участвовали футболисты: Дмитрий Сычёв, Руслан Нигматуллин. Ребята, в принципе, все катаются, играют в хоккей. Поэтому всё может быть. Когда-нибудь можем увидеть в «Ледниковом периоде» Артёма Дзюбу. Но давайте пока не будем провоцировать. Пока нет никакого «Ледникового периода», но идея с Дзюбой красивая, — приводит слова Авербуха Sport24.

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