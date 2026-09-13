«Сидела на площадке, рыдала». Загитова — о сложном периоде после победы на Олимпиаде-2018

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о сложном периоде в жизни и карьере после победы на Олимпийских играх 2018 года.

«Каждый человек выбирает, как ему нравится, как более спокойно. У меня было очень много суеверий [после Олимпиады]. Поняла, что думаю только о них. Постолимпийский сезон у меня был очень сложный, и эти суеверия мне никак не помогали, было только хуже. И последний старт был чемпионат мира. Тогда мне только этого звания не хватало. Я всё сделала наоборот — и получились идеальные две программы и золото чемпионата мира.

Всегда очень благодарна наставникам, тренерам, родным и близким. Когда занимаешься профессиональным спортом, все мысли уделяются тренировочному процессу. Вся социализация проходила на льду. Тренеры помогали не только в вопросах, как сделать элементы, но и психологически. Был сложный период в моей жизни, ничего не получалось. Когда ты растёшь, тело меняется, и это влияет на технику. Вроде делаешь всё то же самое, но не получается ничего. Я уходила с тренировки и сидела на детской площадке, рыдала. Когда меня находили на детской площадке, мы разговаривали, мне становилось легче», — приводит слова Загитовой ТАСС.