«Результат говорит сам за себя». Загитова — о первых стартах россиян после допуска

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова высказалась о возвращении россиян на международные турниры под эгидой ISU.

«Безусловно, я смотрела, как наши спортсмены вышли на международный уровень. Есть сложности, но они достойно их преодолевают. Результат говорит сам за себя», — приводит слова Загитовой ТАСС.

Напомним, ранее российские фигуристы выступили на турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup в Токио, Япония. Отечественные спортсмены выступали во всех видах, им удалось выиграть восемь медалей из 12 возможных. Эти соревнования стали для взрослых фигуристов первыми под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) за четыре года. Также россияне, выступающие в парном катании, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали победителями «челленджера» в Норвуде, США.