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«Есть порывы попробовать». Загитова — о желании научиться ездить на мотоцикле

«Есть порывы попробовать». Загитова — о желании научиться ездить на мотоцикле
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Олимпийская чемпионка 2018 года российская фигуристка Алина Загитова рассказала, что хотела бы научиться ездить на мотоцикле.

«Говорят, что ты скачешь с одного места на другое. Человек должен попробовать многое и понять, что ему близко. Найти себя непросто, надо пробовать всё и сразу. Если делать то, что не нравится, это ни к чему не приведёт, я очень спонтанная. Мне может что-то присниться — и я решу, что хочу этим заняться. Есть порывы попробовать на мотоцикле покататься. Об этом я подумала вчера, но могу отложить это в долгий ящик. Я пока живу с этой мыслью», — приводит слова Загитовой ТАСС.

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