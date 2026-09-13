15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«У неё очень неплохой, интересный конёк». Хореограф Федорченко — о работе с Петросян

«У неё очень неплохой, интересный конёк». Хореограф Федорченко — о работе с Петросян
Комментарии

Российский хореограф Артём Федорченко рассказал, как выбирал музыку для новой произвольной программы трёхкратной чемпионки России по фигурному катанию Аделии Петросян, а также поделился деталями совместной работы со спортсменкой.

«Да, я [выбирал музыку]. Но начал её искать уже после того, как Аделия объяснила, какой образ хотела бы воплотить.

Очень [интересно было поработать]. У неё очень неплохой, интересный конёк, который позволяет много чего придумывать. И она очень упёртая. На мой взгляд, это замечательное качество. То есть я что-то предлагаю, у неё не получилось, я готов облегчить задачу, но Аделия на это не идёт: «Нет-нет-нет, я это выучу». Несколько таких ситуаций у нас уже было: она учит-учит-учит-учит, пробует — падает, пробует — падает. Но в итоге делает всё идеально. Поэтому мне очень нравится с ней работать», — приводит слова Федорченко «RT на русском».

Материалы по теме
Фото
Артём Федорченко поставил произвольную программу Аделии Петросян на сезон-2026/2027
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android