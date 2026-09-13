«Вышло забавно». Бойкова высказалась о ситуации с гимном AIN на «челленджере» в США

Российская фигуристка, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, Александра Бойкова высказалась о ситуации на награждении на турнире серии «Челленджер» в Норвуде, США.

Ранее спортсмены выиграли соревнования, но организаторы не смогли включить гимн нейтральных атлетов AIN на церемонии награждения. Вместо него играла музыка из произвольной программы Александры и Дмитрия.

«У них были какие-то проблемы: то ли он не скачался заранее, то ли они не нашли эту музыку, мы так и не поняли. Но они включили нашу произвольную, и мы ничуть не расстроились. Нас все очень тепло встретили: с трибун кричали «молодцы» пока гимна не было, а спортсмены (и потом все зрители) начали хлопать в такт нашей произвольной. Всё очень по-доброму прошло, хоть и вышло забавно», – приводит слова Бойковой Sport24.