Козловский — о перелёте из Японии в США: в первые дни тело ощущало себя не очень

Чемпионы Европы, трёхкратные чемпионы России фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, рассказали о перелёте из Японии в США.

Бойкова: За полторы недели мы с Димой проделаем кругосветку, нам предстоит заключительный перелёт из этой серии. В Японию мы летели через Азию, потом из Японии летели через Тихий океан.

Козловский: Мы всё время летим с запада на восток.

Бойкова: И сейчас через Атлантику полетим. Экспириенс для нас новый. Но думали, что будет хуже. Вот этот 15-часовой перелёт из Токио до Бостона — прямой — мы выдержали достойно, потом тяжеловато было тренироваться пару дней.

Козловский: В Японии было тяжело выступать из-за того, что это плюс по времени. У нас было слишком поздно, там, получается, рано — мы вообще не попадали во время, очень поздно засыпали, необходимо было рано вставать. Это было действительно тяжело. Когда перелетели в Бостон, это минус 13 часов от времени Токио. Ситуация абсолютно иная, по моему мнению, очень комфортная. Мы засыпали в 8-9-10 вечера и в 6, край в 7 утра вставали без будильника абсолютно свежими. Но здесь был другой вопрос. Из-за того, что у нас был турнир на предыдущей неделе, из-за того, что мы сделали перелёт, в целом подобного опыта у нас не было, в первые дни тело ощущало себя, мягко говоря, не очень.

Бойкова: Оно до сих тяжело себя ощущает, мы не чувствуем лёгкости и свежести. Но сейчас оно пришло в рабочее состояние, — сказали фигуристы в видео, опубликованном в телеграм-канале Козловского.