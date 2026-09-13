Козловский — о турнире в США: нас везде очень тепло встречали, относились с уважением

Чемпионы Европы, трёхкратные чемпионы России фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, рассказали о выступлении в произвольной программе на турнире John Nicks Pairs International в Норвуде, США.

Бойкова: Мы довольны прокатом произвольной программы. Он тоже, конечно, не обошёлся без проблем. В частности, четверной выброс получился неидеальным. Но всё равно мы рады, что до конца додержали программу, сделали первый раз на соревнованиях тодес вперёд-наружу, получили за него третий уровень. Я за него ужасно переживала.

Козловский: Мы себя преодолели, этот прокат дотерпели. Сказываются эти перелёты, смены часовых поясов, климата и так далее. Сегодня в физическом плане было сложно.

Очень рад, что у нас получилось показать хороший прокат. Огромное количество моментов, над которыми необходимо работать. По возвращении в Москву будем дорабатывать. Но в целом я этим двухнедельным пакетом, сетом из соревнований очень доволен.

Бойкова: Отдельная благодарность нашей федерации и бостонскому клубу фигурного катания, которые смогли предоставить нам лёд для тренировок в этом перерыве между турнирами в Токио и в Бостоне.

Козловский: По поводу клуба — это для Америки история нетипичная, у них всё в основном выстраивается вокруг хоккея. А это клуб, посвящённый фигурному катанию. Он очень уютный, очень классный, прекрасные ледовые арены. Мы ощущали себя очень комфортно.

Огромное количество русскоговорящих, нас везде очень тепло встречали, относились с уважением, со вниманием к каким-то нашим просьбам. С этим аспектом нашего пребывания как в Японии, так и здесь никаких вопросов не было.

Мы наконец-то возвращаемся домой с хорошими эмоциями, впечатлениями. Я всех поздравляю, что наши спортсмены возвращаются на международные турниры, мы рады быть частью этого возвращения, — сказали фигуристы в видео, опубликованном в телеграм-канале Козловского.