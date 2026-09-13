Депутат Госдумы Свищёв — о нарушениях ПДД Загитовой: Алине надо быть очень внимательной

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв высказался о штрафах олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой за нарушения ПДД. Ранее в СМИ появилась информация, что Загитова в 2026 году получила штрафы за 124 нарушения ПДД на общую сумму 205 тыс. рублей.

«К сожалению, мы все порой попадаем под штрафы за нарушение правил дорожного движения. Но, конечно, Алине надо быть очень внимательной в этом вопросе, потому что она молодая девочка, и видно, что периодически она нарушает правила чаще, чем обычные автолюбители. И ей не надо забывать, что за ней внимательно смотрят её поклонники. А если она часто нарушает правила, то это втройне привлекает внимание и общественности, и средств массовой информации, и других людей.

И это ведь бывает опасно и для неё самой, и для жизни окружающих, которые могут стать случайными пострадавшими. Поэтому и создаются правила ПДД, чтобы люди за рулём были крайне аккуратными. Алине надо помнить, что безопасность людей является самым главным правилом поведения на дорогах», — приводит слова Свищёва «РИА Новости Спорт».