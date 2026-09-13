Александра Бойкова опубликовала фото с Этери Тутберидзе по итогам «челленджера» в Норвуде

Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, подвела итоги турнира серии «Челленджер» John Nicks Pairs International в Норвуде, США. Также спортсменка опубликовала на своей странице в социальной сети фото пары с тренером Этери Тутберидзе. Александра и Дмитрий одержали уверенную победу, набрав 198,66 балла.

Фото: Из личного архива Бойковой

«Подошли к концу наши вторые международные соревнования в этом сезоне — «челленджер» имени Джона Никсона в Бостоне. Мы довольны, что справились с основной задачей — выиграть этот турнир. Предстоит много работы и новые задачи, которые мы уже в ближайшее время будем воплощать в реальность. Спасибо всем, кто приехал в Бостон на арену и поддерживал нас. Нам безумно приятно было вас видеть и слышать. Спасибо всем, кто поддерживал нас онлайн: мы получили очень много тёплых слов от вас. Теперь возвращаемся домой и будем готовиться к дальнейшим соревнованиям. До скорой встречи», – написала Бойкова на своей странице в соцсети.