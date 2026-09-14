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Дарья Садкова возобновила тренировки на льду после операции — источник

Дарья Садкова возобновила тренировки на льду после операции — источник
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Серебряный призёр чемпионата России – 2025 российская фигуристка Дарья Садкова возобновила тренировки на льду после перенесённой в минувшем августе операции.

«Дарья Садкова возобновила ледовые тренировки несколько дней назад», – приводит слова близкого к ситуации источника ТАСС.

Фигуристка тренируется в группе Этери Тутберидзе в Москве. В сезоне-2025/2026 Садкова стала серебряным призёром финала Гран-при России. В августе Садкова пропустила открытую тренировку своей группы, позднее публично рассказав об операции. Ранее фигуристке был присвоен статус нейтрального атлета для участия в международных стартах.

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