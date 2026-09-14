Мама Софии Дзепки рассказала, как её дочь начала заниматься фигурным катанием

Эвелина Дзепка, мама призёра юниорских этапов Гран-при ISU Софии Дзепки, рассказала, как её дочь начала заниматься фигурным катанием.

— А как вообще получилось так, что Софию отдали именно в фигурное катание?

— Когда она была маленькая и заболела — встал вопрос об операции по удалению аденоидов. И один из врачей сказал, что можно попробовать фигурное катание. Начать тренироваться — может, и обойдётся. Я просто очень не хотела делать операцию ребёнку — у меня был психологический барьер.

Мы попробовали — и действительно обошлись без операции. И средний ребёнок тоже — у него была такая же проблема. И он по этой же причине пошёл в хоккей. И тоже обошёлся без операции! Но это не реклама ледовых видов спорта. Просто так получилось, и лёд действительно помог решить вопрос аденоидов, не прибегая к операции. Так спорт стал частью нашей жизни.

— А сколько лет было Софии тогда, когда она впервые вышла на лёд?

— Мы пошли в три с половиной года в группу здоровья в «Лужниках». Занятия там проходили два раза в неделю. Но на тот момент среднему ребёнку приходилось сопровождать Софию на все тренировки. Ездить с младенцем нужно было достаточно далеко, а само расписание оказалось очень неудобным для нас — время совпадало с дневным сном малыша. И мы решили пойти в секцию рядом с домом — в Школу имени Жука. Потому что я подумала, что два раза и три раза в неделю — в общем-то, не такая большая разница. Я была совсем не знакома со спецификой тренировочного процесса. Поэтому мы попали уже в спортивную школу просто по стечению обстоятельств, — сказала Дзепка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.