Мама Дзепки рассказала о своём участии в создании произвольной программы Софии «Матрица»

Эвелина Дзепка, мама победительницы юниорских этапов Гран-при ISU Софии Дзепки, рассказала, участвует ли в процессе постановки программ дочери.

— Участвуете ли вы в процессе постановки новых программ Софии?

— Да, но не напрямую, конечно. Например, в этом сезоне программа «Матрица» — это моя идея. Мы искали два разных образа. С классикой у нас никогда не бывает проблем, потому что есть у нас великолепный хореограф — Ольга Глебовна Симонова, которая ведёт Соню с пяти лет. Она как пришла к нам в группу, так всегда с Соней и была. Именно она у нас отвечает за выбор классических произведений, за нарезку музыки — её дочь, которая звукорежиссёр. Если вы обратите внимание — музыка у Сони всегда скомпонована достаточно качественно, без каких-то рваных, резких переходов, Это очень важно на самом деле, хотя такие нюансы, наверное, не всегда видны.

И когда встал вопрос о том, что одна программа должна быть классической, а вторая — совсем другой, мы начали искать разные варианты. У нас произошёл творческий кризис. Я и предложила: «Давайте, может быть, «Матрицу» попробуем?» Сначала эта идея не особо понравилась, потому что музыка достаточно избитая. Сама идея тоже достаточно широко распространена. И Соня сильно сомневалась, она говорила: «Мама, я выхожу на взрослый уровень вроде бы. А «Матрицу» катают по юношеским разрядам. Может, это не соответствует моему возрасту?»

Но получилось, как мне кажется, очень хорошо. Причём сама Соня принимала участие в выборе музыки: старалась искать нестандартные музыкальные кусочки, переслушала, наверное, все саундтреки, которые только есть. Слушала просто нон-стоп и предлагала свои варианты. Сама музыкальная канва рождалась довольно долго, было много вариантов. Но в результате вот получилось так, как есть. И Сонины находки там тоже есть.

Многие говорят о Софии: «балетная». Но она катала и блюз, и джаз. Нельзя сказать, что у неё всегда были только балетные образы. Она просто спортсмен, у которого есть хорошая хореографическая база. У людей, которые не очень погружены в вопросы хореографической подготовки, её катание вызывает ассоциации с балетом. Но это не про балет, а именно про грамо