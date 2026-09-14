15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Двоеглазова рассматривает возможность выступить на контрольных прокатах — источник

Двоеглазова рассматривает возможность выступить на контрольных прокатах — источник
Комментарии

Серебряный призёр чемпионата Росссии, победительница финала Гран-при России по фигурному катанию Алиса Двоеглазова может выступить на контрольных прокатах сборной, несмотря на продолжающееся восстановление после травмы. Мероприятие пройдёт в Москве 19 и 20 сентября.

«Алиса Двоеглазова может выступить на контрольных прокатах, фигуристка продолжает подготовку», – приводит слова источника, знакомого с ситуацией, ТАСС.

Алисе Двоеглазовой 17 лет. В августе она пропустила открытую тренировку группы Этери Тутберидзе из-за полученной весной травмы. Позднее хореограф фигуристки Даниил Глейхенгауз заявил, что новые программы фигуристке были поставлены, она восстановила тройные прыжки.

Материалы по теме
Глейхенгауз — о восстановлении Двоеглазовой: всё идёт по плану, она уже прыгает тройные
Комментарии