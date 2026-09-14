Мама Софии Дзепки раскрыла, какое выступление дочери стало для неё самым ярким

Эвелина Дзепка, мама победительницы юниорских этапов Гран-при ISU Софии Дзепки, рассказала, какое выступление дочери стало для неё самым ярким.

— Есть ли у вас какой-нибудь прокат у Софии, который запал вам в душу?

— Расскажу такую забавную историю. Когда Соня была маленькая, она катала под серьёзную музыку «Размышление» из оперы Массне «Таис». И это были вторые или третьи её соревнования под эту музыку. Чтобы объяснить дочке, что она катает, я нашла либретто и рассказала ей историю девушки Таис. Это на самом деле трагическая история, хотя музыка очень лиричная и светлая. И вот у Софии соревнования, я за бортом смотрю, как она катает программу, а потом вдруг повторяет фрагмент программы, который она только что уже исполнила.

После соревнований спрашиваю: «Сонь, как так получилось?». А она говорит: «Мам, ты знаешь… Я весь прокат думала об этой Таис и о том, как же ей было тяжело. Думала о ней, о её судьбе, что забыла, что надо делать в программе». Ей тогда было лет шесть-семь, наверное, — маленькая совсем. Я ещё подумала, что забила ребёнку голову: «Ну вот надо же, ребёнка как эта история впечатлила, что она запомнила и думала об этом в прокате». Понимаете? Не как сделать элементы, а об истории Таис. Но и все элементы она сделала там. Причём она как-то это всё перестроила и уложилась в музыку! Меня это очень сильно впечатлило! — сказала Дзепка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.