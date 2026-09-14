«Это умиление». Мама фигуристки Дзепки — о первых тренировках дочери

Эвелина Дзепка, мама победительницы юниорских этапов Гран-при ISU Софии Дзепки, рассказала, что чувствовала во время первых соревнований дочери.

— А что чувствовали именно вы, когда увидели дочку на льду?

— Это всегда умиление, когда ребёнок пытается сделать что-то новое. Как первые шаги, первое слово. А тут он на лёд вышел! Так же, когда ребёнок сел на двухколёсный велосипед — и вдруг у него получилось управлять им. Это всегда такие восторженные эмоции!

— А соревнования первые Софии помните, как они проходили?

— Первый турнир у нас был в Мытищах. У меня даже есть коротенькое видео — мне его буквально на днях прислала мама Сониного бывшего одногруппника. Дочь, по-моему, второе место там заняла. Наш первый тренер, Нифонтова Ирина Евгеньевна, не торопилась с соревнованиями. В пять лет мы не выступали — начали чуть позже, уже в шесть. В общем, всё это было очаровательно. Да ещё и с медалью первые соревнования! Одни положительные эмоции.

— А что вы чувствовали тогда?

— Уже даже не скажу, что я тогда испытывала. Мне всегда нравилось смотреть, когда Софа каталась. Вот твой ребёнок выходит, но ты всё равно думаешь: «Хоть бы всё получилось», — сказала Дзепка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.