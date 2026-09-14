Мама фигуристки Дзепки рассказала, как узнала об участии дочери в этапе Гран-при в Сиане

Эвелина Дзепка, мама победительницы юниорских этапов Гран-при ISU Софии Дзепки, рассказала, как она узнала, что дочь поедет на первый этап Гран-при ISU в Сиане.

— У Софии в этом году неожиданный старт сезона — сразу этапы Гран-при ISU. Как вы узнали, что она поедет в Сиань?

— Это я очень хорошо помню. Была суббота, поздний вечер. Мне звонит тренер и говорит: «Эвелина, пришлите мне загранпаспорт, Соня едет в Китай». Я посмотрела, а Соня уже в этот момент готовилась ко сну. И я не стала ей говорить, чтобы ребёнок спокойно лёг спать и не волновался. Она уже поставила телефон на зарядку и вечером ничего не читала, хотя везде уже полетела информация. А я отправила копию паспорта и стала ждать дальнейших распоряжений.

— А что почувствовали тогда, в этот момент?

— Думала, смогу ли я полететь, купить билеты. Получится ли у меня, сложится ли это всё? Больше меня беспокоило это — как всё будет организовано, как мы полетим. Предстояла смена часовых поясов, а всё это для спортсменов сложные вещи: длительные перелёты, разница во времени. Я не очень понимала, как Соня на это отреагирует, поэтому чуть-чуть беспокоилась. Но всё прошло нормально, — сказала Дзепка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.