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Дарья Садкова пропустит контрольные прокаты — 2026

Дарья Садкова пропустит контрольные прокаты — 2026
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Серебряный призёр чемпионата России – 2025 российская фигуристка Дарья Садкова не выступит на предстоящих контрольных прокатах сборной страны. Об этом сообщила официальная группа поддержки спортсменки Team Sadkova в своём телеграм-канале. Ранее стало известно, что фигуристка возобновила тренировки на льду после перенесённой в августе операции.

«К сожалению, сообщаем, что в этом сезоне Даша пропустит контрольные прокаты сборной России. Желаем Даше скорейшего восстановления и с нетерпением ждём новых выступлений!» – говорится в заявлении администраторов канала.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию пройдут 19 и 20 сентября в Москве.

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