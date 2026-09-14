«Любой человек не червонец, чтобы всем нравиться». Мама Дзепки — о комментариях в Сети

Эвелина Дзепка, мама победительницы юниорских этапов Гран-при ISU Софии Дзепки, рассказала, как реагирует на комментарии в интернете о дочери.

— Читаете ли вы новости в интернете о Софии — статьи, какие-то комментарии? Как вообще к этому относитесь?

— Да, читаю, и супруг читает. Мы много разговариваем на этот счёт, потому что любая популярность всегда сопряжена не только с констатацией фактов, но и с негативом в том числе. Любой человек не червонец, чтобы всем нравиться, да? Чем выше твоя популярность, тем больше будет людей, которым ты не нравишься, которые просто болеют за других спортсменов. Далее уже встаёт вопрос того, что в интернете можно сказать и написать что угодно. И мы разговариваем, конечно же, на эти темы и обсуждаем, что зачастую написанное — это вообще не про спортсмена. Это про того человека, который по какой-то причине решил, что он вправе, например, сказать или написать гадости. Мы как люди делимся тем, что у нас есть внутри. Если у меня внутри любовь, добро и позитив — я вам их подарю.

А если у человека внутри ничего хорошего — что он может дать миру, кроме негатива? Мне кажется, Софа и сама старается поменьше обращать внимание — и на хорошие слова, и на плохие. Старается просто делать свою работу и не испытывать на себе влияние медных труб и неизбежных отрицательных комментариев, — сказала Дзепка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.