Мама фигуристки Дзепки объяснила, почему у Софии не было проблем с мотивацией

Эвелина Дзепка, мама победительницы юниорских этапов Гран-при ISU Софии Дзепки, рассказала, бывали ли у спортсменки проблемы с мотивацией.

— Вы сопровождали Софию и в Китай, и в Бангкок. На все турниры получается выезжать? Болеете с трибун, плакаты рисуете?

— Да, я стараюсь выезжать. Бывают разные ситуации, но я стараюсь ездить. А на трибунах я стараюсь, чтобы меня никто не видел. Хотя один из ваших коллег меня недавно заметил, подошёл и сказал: «Вы так волновались!» А я говорю: «Ну конечно!»

— В последние годы всем было очень тяжело в фигурном катании из-за отстранения. Бывали ли у Софии проблемы с мотивацией?

— У Сони же никогда не было больших международных стартов. Это всё-таки касается тех спортсменов, которые уже были в этом процессе, чего-то достигали на том уровне. Для них было сложным оказаться в замкнутом пространстве. Соня на своём уровне развития получала тот максимум, на который она могла претендовать на тот момент. Мы не чувствовали себя ущемлёнными, потому что старты в России организованы великолепно. Есть возможность поехать в Красноярск или в Челябинск, посмотреть другой регион, другой город.

Ну когда ты ещё поедешь в Челябинск? Или побываешь в Красноярске? Круто же познакомиться с новым городом. Когда ты болеешь за взрослых фигуристов, то понимаешь: да, они лишены возможности кататься на зарубежных турнирах, хотя они могли бы побеждать там. А про себя ты так не думаешь просто, — сказала Дзепка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.