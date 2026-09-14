«Дай бог здоровья». Мама Софии Дзепки — о финале Гран-при ISU

Эвелина Дзепка, мама победительницы юниорских этапов Гран-при ISU Софии Дзепки, рассказала о целях дочери в спорте, а также о предстоящем участии в финале Гран-при ISU среди юниоров.

— А закладывали ли вы для Софии какие-то цели в спорте или она просто катается в своё удовольствие, сколько хочет?

— Мне кажется, что цели в спорте — это очень сложный момент. Если родитель закладывает какие-то цели — значит, он умеет ванговать! Значит, ему дано такое знание свыше. Спорт — дело такое: ты сегодня на льду, а завтра у тебя травма. И ты вообще не знаешь, что может произойти. А что со спортсменом будет? Как спортсмен будет развиваться, расти, сохранять эту мотивацию? Потому что это огромный, тяжёлый труд — два раза в день выходить и биться об лёд.

Там неважно, хорошее у тебя настроение или плохое, самочувствие хорошее у тебя или плохое. В какой-то момент, если у тебя что-то не идёт, ты можешь сказать: «Да всё, я пошёл». И что родитель? Какие он может ставить цели? Цели — это удел спортсмена и тренера. Вообще, мы очень ответственные спортивные родители — делаем то, что надо: всех детей кормим вовремя качественной едой, лечим, водим на тренировки, покупаем форму, оплачиваем массажистов, врачей, репетиторов. Всё, что положено родителям, мы делаем. Но мы не рассчитываем на какой-то профит. Если у ребёнка получается — здорово. Если есть сложности — ты просто помогаешь тем, чем можешь на данный момент.

— У Софии впереди большой старт — финал Гран-при ISU. Что думаете по этому поводу?

— Дай бог здоровья. Важно, чтобы в первую очередь было здоровье. А всё остальное — уже как получится. Софа очень ответственный спортсмен, надеюсь, у неё с тренерами получится подойти к турниру в нужной форме. Я могу только поволноваться на соревнованиях и сделать причёску, — сказала Дзепка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.