Мама фигуристки Дзепки рассказала, как помогает Софии в день соревнований

Эвелина Дзепка, мама победительницы юниорских этапов Гран-при ISU Софии Дзепки, рассказала, как помогает дочери настроиться на выступление.

— А в день соревнований вы как-то помогаете Софии настроиться или, наоборот, оставляете её в своих раздумьях, мыслях?

— Я просто стараюсь быть рядом и помогать ей по каким-то вопросам, чтобы София ничего не забыла: вовремя вышла, нормально поела. Бывают разные ситуации. Вот в Китае у нас было такое, что тренировка совпадала со временем обеда или завтрака. И как ребёнок должен поесть в этой ситуации? Это задача, которую нужно решить — не может же она в день соревнований бегать где-то там и искать себе пропитание. Соответственно, ты обеспечиваешь еду, решаешь бытовые вопросы. Психологически я её не трогаю и не лезу к ней ни с какими советами, ни с разговорами.

На выездных соревнованиях я сопровождаю её. Моя задача — обеспечить комфорт и поддержку: заварить чай, сделать бутерброд, если тренировка настолько ранняя, что ещё не проходят завтраки, чтобы она не шла голодная на тренировку. А когда речь идёт про азиатские страны — в них вообще сложно с едой. Надо постараться, чтобы найти что-то привычное. Там и соусы очень специфичные. Хоть спортсмену и не так много надо — ему нужно нормальное мясо или рыбу, простой гарнир и овощной салат. Но в Китае это была задача со звёздочкой, — сказала Дзепка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.