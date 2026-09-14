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«Она очень упёртая». Артём Федорченко — о работе с Аделией Петросян

«Она очень упёртая». Артём Федорченко — о работе с Аделией Петросян
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Российский хореограф Артём Федорченко, поставивший произвольную программу трёхкратной чемпионке России Аделии Петросян после её ухода из группы Этери Тутберидзе, рассказал о впечатлениях от работы с фигуристкой.

— Вы осознаёте, какую ответственность взвалили на себя, согласившись поставить произвольную Аделии Петросян? Ведь если программа не «прозвучит» или будет выглядеть недостаточно вкатанной, это тут же даст повод огромному количеству людей критиковать не только конкретно вашу работу, но и уход Аделии от прежнего тренерского штаба.
— Здесь нужно понимать, как мне кажется, что сама по себе постановка, какой бы гениальной она ни была, погоды не делает. Всё зависит от возможностей спортсменки на данном этапе, от того, как Аделия войдёт в сезон, как она будет тренироваться дальше, восстанавливаться.

— Музыку для новой программы предложили ей вы?
— Да, но искать начал уже после того, как Аделия объяснила, какой образ хотела бы воплотить.

— С Петросян интересно работать как со спортсменом?
— Очень. У неё очень неплохой, интересный конёк, который позволяет много чего придумывать. И она очень упёртая. На мой взгляд, это замечательное качество. То есть я что-то предлагаю, у неё не получилось, я готов облегчить задачу, но Аделия на это не идёт: «Нет-нет-нет, я это выучу». Несколько таких ситуаций у нас уже было: она учит-учит-учит-учит, пробует — падает, пробует — падает. Но в итоге делает всё идеально. Поэтому мне очень нравится с ней работать, — приводит слова Федорченко «RT на русском».

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