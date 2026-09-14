«Второй человек начинает мешать». Федорченко — о том, почему не ставит программы парам

Российский хореограф Артём Федорченко, работающий с фигуристами в одиночном катании, рассказал, почему не ставит программы спортсменам в парных дисциплинах.

— Почему вы не работаете с парами и танцорами?

— Пробовал. Меня звала и Анжелика Алексеевна Крылова, да и с Максом Стависким мы вместе кое-что придумывали. С парами мне в целом труднее, потому что я одиночник. Второй человек начинает мне мешать, я не всегда понимаю, что с ним делать. Не так давно меня попросили сделать несколько показательных номеров для дуэтов, но я сразу предупредил, что в одиночку, скорее всего, не справлюсь, нужен кто-то, у кого есть опыт работы с парами. Но обязательно буду в этом направлении развиваться. Хочу начать ходить на классы дуэтной хореографии, мне реально это интересно. Это совершенно другие возможности в плане геометрии движения, взаимодействия людей на льду, — цитирует Федорченко «RT на русском».