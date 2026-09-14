«Белоснежку» Плющенко с Щербаковой в главной роли перенесли на январь 2027 года

Ледовое шоу «Белоснежка», главную роль в котором исполняет олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы Анна Щербакова, перенесли на 7 января 2027 года из-за международных стартов. Представление пройдёт в «СКА Арене». Об этом в своём телеграм-канале сообщил постановщик шоу, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

Ранее постановку планировали провести с 31 октября по 1 ноября в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. Перенос дат Плющенко объяснил отсутствием основного состава спортсменов, включая команду по синхронному катанию, – они отправятся на международные соревнования. Во время постановки шоу о самих стартах ещё не было известно.