Глейхенгауз показал отрывки из произвольной программы Игнатова на сезон-2026/2027

Заслуженный тренер России Даниил Глейхенгауз, работающий в штабе Этери Тутберидзе, показал процесс постановки произвольной программы на сезон-2026/2027 для российского фигуриста Макара Игнатова.

Игнатов будет выступать в произвольной программе под музыку из нескольких произведений – Fever/Trouble/Can’t Help Falling in Love/Hound dog.

Игнатов перешёл в группу Этери Тутберидзе в июле 2026 года. Ранее он выступал и тренировался под руководством тренерского штаба академии Евгения Плющенко. В прошедшем сезоне-2025/2026 Макар Игнатов занял 13-е место на чемпионате России, а также стал 10-м в финале Гран-при России.