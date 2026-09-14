«Я не могу их принять». Малинин прослезился во время стрима из-за доната в $ 1000

Трёхкратный чемпион мира, американский фигурист Илья Малинин прослезился во время прямой трансляции по Minecraft на Twitch. Причиной стал донат в $ 1000 от одного из зрителей.

«О боже мой, о боже мой, о боже мой, о боже мой. Спасибо за $ 1000. О боже мой. Не может быть. О боже мой… Я просто размышлял об ИРЛ-стриме, а тут прилетает донат в $ 1000… Чувак… Я не заслуживаю этих денег. Мне нужно их вернуть. Мне нужно узнать, как это сделать. Я не могу… Я должен их вернуть. Я не могу их принять. Я прослезился. Боже мой… Я особо даже ничего не делаю на стриме – просто играю в Minecraft», – сказал Малинин во время трансляции.