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«Я не могу их принять». Малинин прослезился во время стрима из-за доната в $ 1000

«Я не могу их принять». Малинин прослезился во время стрима из-за доната в $ 1000
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Трёхкратный чемпион мира, американский фигурист Илья Малинин прослезился во время прямой трансляции по Minecraft на Twitch. Причиной стал донат в $ 1000 от одного из зрителей.

«О боже мой, о боже мой, о боже мой, о боже мой. Спасибо за $ 1000. О боже мой. Не может быть. О боже мой… Я просто размышлял об ИРЛ-стриме, а тут прилетает донат в $ 1000… Чувак… Я не заслуживаю этих денег. Мне нужно их вернуть. Мне нужно узнать, как это сделать. Я не могу… Я должен их вернуть. Я не могу их принять. Я прослезился. Боже мой… Я особо даже ничего не делаю на стриме – просто играю в Minecraft», – сказал Малинин во время трансляции.

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Новости. Фигурное катание
  • 14 сентября 2026
  • 20:02