Бойкова и Козловский попали в заявку на Гран-при ISU — 2026 в Финляндии

Чемпионы Европы, трёхкратные чемпионы России фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, примут участие в этапе Гран-при ISU в Финляндии. Фигуристы официально попали в заявку на турнир.

Фото: ISU

Напомним, ранее с турнира снялись французы Луиза Эрхард и Маттис Пеллегрис. Александра и Дмитрий стали первыми в списке запасных благодаря победе на «челленджере» Kinoshita Group Cup в Японии. Помимо победы на турнире в Токио, российские фигуристы также стали чемпионами «челленджера» в John Nicks Pairs International в Норвуде, США.

Гран-при ISU – 2026 в Финляндии пройдёт с 20 по 22 ноября.