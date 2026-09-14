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Алина Загитова установила рекорд мира, проведя самый массовый урок по стретчингу

Алина Загитова установила рекорд мира, проведя самый массовый урок по стретчингу
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова провела самый массовый урок по стретчингу на Международном фестивале молодёжи, который проходит в Екатеринбурге. Вместе с фигуристкой занимались 700 человек. Об этом сообщает ТАСС.

«По-любому у вас после тренировки будет отличное настроение. Я в этом уверена!» – сказала Алина участникам урока.

На занятии присутствовал арбитр Международного агентства регистрации рекордов Interrecord Юрий Черных. После мероприятия он сообщил, что Загитовой удалось поставить рекорд России и мира, собрав 700 человек.

Алина Загитова завоевала золото на Олимпийских играх – 2018 в одиночном катании, а также серебро – в командном зачёте. Она становилась чемпионкой мира в 2019 году и Европы в 2018 году. В 2019-м Загитова завершила профессиональную карьеру.

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