Алина Загитова установила рекорд мира, проведя самый массовый урок по стретчингу

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова провела самый массовый урок по стретчингу на Международном фестивале молодёжи, который проходит в Екатеринбурге. Вместе с фигуристкой занимались 700 человек. Об этом сообщает ТАСС.

«По-любому у вас после тренировки будет отличное настроение. Я в этом уверена!» – сказала Алина участникам урока.

На занятии присутствовал арбитр Международного агентства регистрации рекордов Interrecord Юрий Черных. После мероприятия он сообщил, что Загитовой удалось поставить рекорд России и мира, собрав 700 человек.

Алина Загитова завоевала золото на Олимпийских играх – 2018 в одиночном катании, а также серебро – в командном зачёте. Она становилась чемпионкой мира в 2019 году и Европы в 2018 году. В 2019-м Загитова завершила профессиональную карьеру.