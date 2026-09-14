Илья Авербух объяснил, почему футбол в России популярнее фигурного катания

Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года по фигурному катанию и хореограф Илья Авербух высказался о популярности футбола и фигурного катания в России.

«Фигурное катание нельзя считать более популярным видом спорта, чем футбол. Аудитория болельщиков просто несоизмерима. Мнение, что в футболе нет таких звёзд, как в фигурном катании? Это не влияет. У нас футбол никогда не показывал тех результатов, которые показывали другие виды спорта, но он всё равно спорт номер один в стране, и точка. Но я бы не сравнивал звёзд. У нас в 90% видов спорта звёзды мирового уровня. Они по статусу выше, чем наши футболисты, но просто есть любовь к футболу, боление и широкая аудитория, которая не сопоставима с аудиторией других видов спорта.

Будет ли в футболе звезда, сравнимая с Трусовой или Валиевой? Рано или поздно всё может быть. Но надо сравнивать не с Трусовой и Валиевой, а с Месси и Роналду. Наши футбольные звёзды должны соответствовать мировым футбольным звёздам», – приводит слова Авербуха Sport24.