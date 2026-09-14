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Глава Федерации фигурного катания Финляндии объяснил приглашение Бойковой и Козловского

Глава Федерации фигурного катания Финляндии объяснил приглашение Бойковой и Козловского
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Председатель Федерации фигурного катания Финляндии Йоуко Питкянен объяснил, почему российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский получили приглашение на этап Гран-при ISU, который пройдёт в Финляндии.

«На практике всё происходит следующим образом: Международный союз конькобежцев (ISU) формирует списки спортсменов, которых мы должны пригласить на Finlandia Trophy. Если спортсмены набрали в течение сезона определённое количество рейтинговых очков, они могут занять в мировом рейтинге позицию, которая даёт им право следующими получить приглашение на турниры Гран-при.

У страны-организатора фактически нет другого выбора, кроме как пригласить их. Наша роль заключается в организации соревнований, но вся система проведения турниров полностью принадлежит ISU. Именно они решают, какие спортсмены участвуют в соревнованиях.

В конечном счёте именно государство Финляндия и пограничные органы решают, кто вообще может сюда приехать. Мы не участвуем в рассмотрении этого вопроса», – приводит слова Питкянена Yle.

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