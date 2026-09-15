«Живите свою лучшую жизнь». Загитова высказалась о своих критиках

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, как относится к хейтерам.

– Это достаточно серьёзные перемены, когда много лет веришь в суеверия, а потом отбрасываешь их. А что ещё поменяли за время карьеры?

– Внутреннее ментальное состояние. Всё-таки мы растём, какие-то ситуации в наших жизнях происходят, которые меняют сознание, меняют подход к жизни. Достаточно многое я поменяла и стала более спокойно относиться к хейтерам, к каким-то негативным высказываниям в мою сторону.

– Спортивные болельщики знают: любая новость про фигурное катание – и там сразу появляются хейтеры. Даже безобидная новость. Вот вы приезжаете в Норильск, и появляется новость: Алина Загитова едет в Норильск. И там тоже начинают обсуждать, вспоминать какие-то старые истории. А если нужно одной фразой передать привет хейтерам, что вы скажете?

– Живите свою лучшую жизнь и делайте фокус внимания только на себе. Тогда всё получится.

– Знаю, что вы переживали. Невозможно без переживаний в мире фигурного катания. Как вы побороли это?

– Наверное, опытом. Очень много разговаривала с родными, с окружающими меня людьми, друзьями. Сама с собой тоже, пыталась искать ответ. Потому что я сама по себе, как я это люблю называть, «самокопун», который при любом свободном времени пытается в чём-то найти смысл. Но иногда этого смысла нет.

Я для себя философски выбрала стратегию, что я помогаю людям. Вот они работают очень много, у них какие-то проблемы в семье и так далее. И они заходят на мою страничку, пишут, выплёскивают энергию. И пойдут в свои семьи, и у них всё хорошо, – сказала Загитова в подкасте «Вне формата» на ютуб-канале «Норникеля».