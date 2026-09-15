Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова призналась, что хотела бы создать семью.

– Вы сказали, что во время активной профессиональной карьеры вам не хватало некой социализации. Сейчас у вас в жизни шоу-бизнес, съёмки, поездки. А вот прямо сейчас чего в жизни не хватает?

(После паузы) Ой, заставил вас задуматься.

– Да… Всего хватает. Семьи только своей, личной. А так… Я думаю, что и это придёт со временем. Просто сейчас не время, – сказала Загитова в подкасте «Вне формата» на YouTube-канале «Норникеля».

Загитовой 24 года. Она является самой титулованной фигуристкой в истории России.

Ранее Загитова высказалась о первых стартах россиян после допуска.