«Я не умела плавать, но как-то выплыла». Загитова — о дебюте на телевидении

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась воспоминаниями о начале работы на телевидении.

Загитова была ведущей телепроекта «Ледниковый период» на Первом канале с 2020 по 2023 год.

– Вы несколько раз меняли образ жизни. Камеры, мероприятия… Сложно было перестроиться? Одно дело – ты выходишь по программе и знаешь, когда выступление, а другое дело, когда нужно делать выбор, принимать решения, привыкать к камерам.

– Все помнят, наверное, историю, когда я сказала, что приостанавливаю свою карьеру. Через неделю где-то, полторы – я уже была ведущей «Ледникового периода». Мне на тот момент было 17-18 лет.

– Ну это как американские горки.

– Да. Представляете – спортсмены, которые всю жизнь просто тренируются. И у нас было много интервью, но в основном это шаблонные какие-то вещи. А там нужно было не то что отвечать на вопросы, а их задавать.

Это, безусловно, колоссальная работа людей, которые работают на телевидении, ведущих. От их настроения зависит расклад всей программы. То есть в каком расположении духа будет, как правильно подготовиться…

Для меня это, безусловно, было… вот как кошку в воду, да.

– Выплыла.

– Получается, так. Или ребёнка, там, заставить плавать. Вот у меня получилась примерно такая же ситуация. Я не умела плавать. У меня просто жизнь сложилась так – я ехала на горки и забыла надеть нарукавники. Ну, как-то выплыла, после этого не боюсь уже.

– Любите вы такие приключения жизненные.

– Да-да-да. Я говорю, у меня жизнь всегда через тернии к звёздам. Не бывает всё легко и просто, – сказала Загитова в подкасте «Вне формата» на YouTube-канале «Норникеля».