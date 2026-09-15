Загитова назвала два фактора, которые нужны, чтобы попасть в её школу фигурного катания

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, что нужно, чтобы попасть в ее школу фигурного катания.

– Правда ли, что каждый профессиональный фигурист хочет стать хорошим тренером?

– Миф. Некоторые не хотят.

– Вы хотите?

– Да.

– Будете тренировать?

– Мы на заключительном этапе открытия моей школы фигурного катания.

– Туда сложно будет попасть? Вы же мне обещали ветеранское катание.

– Туда будет несложно попасть, я думаю. Просто нужны горящие глаза и…

– И коньки.

– Горячее сердце и холодные коньки, ха-ха.

– Холодные коньки?

– Ну да, там же лезвие. Горячие просто прорезают лёд, неудобно, – сказала Загитова в подкасте «Вне формата» на ютуб-канале «Норникеля».