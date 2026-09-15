Загитова назвала два фактора, которые нужны, чтобы попасть в её школу фигурного катания
Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, что нужно, чтобы попасть в ее школу фигурного катания.
– Правда ли, что каждый профессиональный фигурист хочет стать хорошим тренером?
– Миф. Некоторые не хотят.
– Вы хотите?
– Да.
– Будете тренировать?
– Мы на заключительном этапе открытия моей школы фигурного катания.
– Туда сложно будет попасть? Вы же мне обещали ветеранское катание.
– Туда будет несложно попасть, я думаю. Просто нужны горящие глаза и…
– И коньки.
– Горячее сердце и холодные коньки, ха-ха.
– Холодные коньки?
– Ну да, там же лезвие. Горячие просто прорезают лёд, неудобно, – сказала Загитова в подкасте «Вне формата» на ютуб-канале «Норникеля».
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