Камила Валиева примет участие в ледовом шоу в Мексике

Чемпионка мира среди юниоров, участница Олимпийских игр 2022 года в Пекине российская фигуристка Камила Валиева примет участие в ледовом шоу мексиканского фигуриста Донована Каррильо, которое состоится в Мексике 4 октября.

Помимо Валиевой, в шоу примут участие призёр чемпионатов мира, чемпионка Европы – 2024 бельгийка Луна Хендрикс, канадцы Киган Мессинг и Роман Садовский, а также другие фигуристы.

В начале сентября 2026 года Международный союз конькобежцев (ISU) отозвал ранее выданный нейтральный статус Камилы Валиевой и ряда других российских фигуристов. После этого спортсмены подали апелляцию в ISU на отзыв нейтрального статуса, которая была отклонена организацией.