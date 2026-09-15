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Камила Валиева примет участие в ледовом шоу в Мексике

Камила Валиева примет участие в ледовом шоу в Мексике
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Чемпионка мира среди юниоров, участница Олимпийских игр 2022 года в Пекине российская фигуристка Камила Валиева примет участие в ледовом шоу мексиканского фигуриста Донована Каррильо, которое состоится в Мексике 4 октября.

Помимо Валиевой, в шоу примут участие призёр чемпионатов мира, чемпионка Европы – 2024 бельгийка Луна Хендрикс, канадцы Киган Мессинг и Роман Садовский, а также другие фигуристы.

В начале сентября 2026 года Международный союз конькобежцев (ISU) отозвал ранее выданный нейтральный статус Камилы Валиевой и ряда других российских фигуристов. После этого спортсмены подали апелляцию в ISU на отзыв нейтрального статуса, которая была отклонена организацией.

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