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«Просыпаюсь от звонка: «Вас допустили!» Семененко — о возвращении российских фигуристов

«Просыпаюсь от звонка: «Вас допустили!» Семененко — о возвращении российских фигуристов
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Двукратный чемпион России, бронзовый призёр турнира Kinoshita Group Cup – 2026 фигурист Евгений Семененко рассказал, как воспринял новость о допуске российских спортсменов к международным стартам.

«Я был на сборах в Курмайере, просыпаюсь от звонка мамы: «Женя, видел новость? Вас допустили!» А я сплю (улыбается). Тот день начался хорошо», – сказал Семененко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Российские фигуристы принимали участие в турнире в Японии во всех видах программы. Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян до международных стартов в нейтральном статусе.

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